Ханчжоу, Китай, , 03:07 — REGNUM Китайский автопроизводитель Geely Holding Group приступит в этом году к производству спутников коммерческого назначения на своих мощностях, сообщает 19 февраля агентство Синьхуа.

Фирма Geely Technology Group, зарегистрированная в городе Тайчжоу провинции Чжэцзян на востоке Китая. Запуск работы фабрики был одобрен Национальной комиссией развития и реформы КНР.

Это первый в стране завод по производству коммерческих спутников под руководством компании с возможностями аэрокосмического производства и производства автомобилей одновременно.

Первое производственное оборудование поступило на завод и будет запущено для производства уже в октябре. По данным компании, годовой объем производства составит более 500 спутников.