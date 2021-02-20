Вашингтон, , 03:05 — REGNUM Соединенные Штаты огорчены новостями о смерти одного из протестующих в Мьянме, заявил представитель Госдепа США Нед Прайс в ходе брифинга.

По его словам, Вашингтон обеспокоен первой смертью среди протестовавших против военного переворота в Мьянме. Прайс добавил, что США решительно осуждают применение силы к демонстрантам.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее получившая ранение в ходе протестных акций в Мьянме женщина скончалась в больнице. По словам ее брата, 20-летняя девушка была ранена боевой пулей, ее госпитализировали, однако врачи не смогли спасти ее жизнь. По данным агентства Reuters, женщина является единственным погибшим в ходе протестных акций в Мьянме.

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