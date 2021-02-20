Шанхай, Китай, , 02:55 — REGNUM Время, необходимое для отслеживания информации международных рейсов примерно 300 пассажиров в Шанхае было сокращено с двух часов до 20 минут, сообщили в таможне Шанхая, передает 19 февраля агентство Синьхуа.

Все въезжающие в Шанхай обязаны в цифровом виде заявить о своем состоянии здоровья для профилактики и контроля COVID-19. Таможня заявила, что точность ключевых данных достигла 100%, дабы удовлетворить спрос на автоматический сбор статистики по въезжающим и быстрое их отслеживание.

В Шанхайском международном аэропорту Пудун таможня использует мобильные лаборатории для тестирования на коронавирус, чтобы проверять прибывающих пассажиров на месте.

Эти данные могут быть переданы местным пограничным инспекциям и органам здравоохранения, что облегчит координацию между различными ведомствами, сообщили в таможне.