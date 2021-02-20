Москва, 20 февраля 2021, 02:52 — REGNUM В арбитраж Москвы поступил банкротный иск к ФГБУ Культуры «Российский государственный академический молодёжный театр». Претензии судом к производству пока не приняты, передаёт ИА REGNUM.
Истцом выступает московское ООО «ТОП-Реставрация». Исковое заявление поступило в суд 12 февраля 2021 года. Сумма исковых требований — 905 512,59 рубля.
Подаче банкротного иска предшествовали два судебных спора. По первому из них ООО взыскало «задолженность в размере 843 309,13 рубля, неустойку в размере 8 601,75 рубля, неустойку, начисленную на сумму долга, из расчёта 1/300 ключевой ставки Банка России, начиная
Второй иск подал театр, потребовав расторжения госконтракт от 2013 года, заключённого с этим же обществом на разработку проектно-сметной документации, выплаты неосновательного обогащения в размере 149,5 млн рублей и процентов «за пользование чужими денежными средствами в размере 27 571 486,31 рубля». В удовлетворении требования госучреждению отказали. Вердикт всё ещё пытаются обжаловать.
По данным ЕГРЮЛ, ФГБУ было учреждено в январе 1997 года. Учредитель — Министерство культуры России.