Пекин, , 02:49 — REGNUM Полиция Китая раскрыла 127 уголовных дел или дел, связанных с общественным порядком в рамках обеспечения безопасности транспортных перевозок на время новогодних праздников, сообщает 19 февраля агентство Синьхуа.

За указанный период удалось обеспечить порядок на вокзалах, в аэропортах и портах, сообщило министерство во время пресс-конференции, также отметив, что число случаев нарушения прав собственности резко сократилось.

Что касается контроля за безопасностью, то полицейские обработали почти 210 тыс. дел, связанных с опасными предметами на вокзалах по всей стране. По данным министерства, полиция сферы гражданской авиации рассмотрела более 11 тыс. подобных дел.

Китайская железнодорожная полиция также раскрыла 2069 случаев, связанных с риском для безопасности, требующих реагирования ан месте, сообщили в министерстве. Трое полицейских погибли при исполнении служебных обязанностей во время праздника.