Гавана, , 02:44 — REGNUM На Кубе за прошедшие сутки выявили 859 случаев заражения коронавирусом нового типа, сообщает пресс-служба кубинского министерства здравоохранения.

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Таким образом, общее количество подтвержденных случаев инфицирования SARS-CoV-2 в республике достигло 42 547. Также за минувшие сутки на кубинской территории скончались пятеро пациентов с коронавирусной инфекцией. Всего с начала пандемии на Кубе жертвами осложнений COVID-19 стали 287 человек.

По словам главного эпидемиолога страны Франсиско Дюрана, темпы роста заболеваемости COVID-19 в республике замедлились, однако сам уровень по-прежнему высок. При этом уже смогли выздороветь 37 206 пациентов.