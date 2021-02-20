Пекин, , 02:40 — REGNUM Китайские потребители потратили 905,76 млрд юаней (около $140,16 млрд) за время шопинг-бума на Китайский Новый год, сообщает 19 февраля агентство Синьхуа.

За 30-дневный период онлайн-шопинга, привязанный к Празднику весны с 20 января по 18 февраля взлетели продажи продукции общепита на 48,5% относительно аналогичного периода 2020 года, сообщили в Министерстве коммерции КНР.

Продукция и услуги, связанные с ужином в канун Лунного Нового года, выросли в продажах на 78,8% по сравнению с аналогичным праздником в 2020 году, в то время как онлайн-продажи билетов в кино выросли на 412,7% годовом исчислении и превысили 9 млрд юаней.

Многие китайцы решили остаться дома во время новогодних праздников, откликнувшись на призыв властей страны избегать ненужных собраний и обеспечить тем самым лучшее качество профилактики нового коронавируса.