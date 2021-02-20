Оттава, , 02:37 — REGNUM Режим закрытия общей границы договорились продлить до 21 марта власти США и Канады в связи с угрозой распространения коронавирусной инфекции. Об этом написал на своей странице в Twitter канадский министр общественной безопасности и обеспечения готовности к чрезвычайным ситуациям Уильям Блэр.

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21 марта исполняется один год с момента, когда Оттава и Вашингтон приняли решение закрыть границу из-за пандемии коронавируса.

Как сообщало ИА REGNUM, 16 февраля стало известно, что власти Канады решили смягчить карантинные ограничения, действующие в 27 районах провинции Онтарио.

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