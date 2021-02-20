Макао, Китай, , 02:34 — REGNUM В общей сложности 90 615 туристов посетило Макао за время Праздника весны с 11 по 17 февраля, что на 65,3% меньше в годовом исчислении, сообщает 19 февраля агентство Синьхуа.

Из них 82 190 человек, как сообщают в Управлении туризма Правительства Макао, были гостями из материковой части Китая, что на 44,9% меньше, чем годом ранее. Тем не менее, 16 и 17 февраля количество посетителей с материка, выросло на 5,3% и 22,8% соответственно.

За время праздников средняя заполняемость гостиниц и отелей Макао находилась на уровне 48,3%, что на 4,6 процентных пункта ниже, чем за аналогичный период годом ранее.

Средняя стоимость номера в сутки составила 1175 патак ($147,2), что на 42,1% меньше в годовом исчислении.