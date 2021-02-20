Симферополь, , 02:33 — REGNUM В арбитраж Крыма поступил многомиллионный иск ФГБУ «Морская спасательная служба» к компании NAVIGATORS INSURANCE COMPANY (Лондон). Дело пока оставлено без движения до 15 марта 2021 года, передаёт ИА REGNUM.

Заявление от государственного учреждения поступило в суд 5 февраля, а 17 февраля стало известно, что судьёй Гаврилюк оно оставлено без движения. До середины марта истцу предложено предоставить доказательства уплаты госпошлины и доказательства направления копии иска с приложенными к нему документами в адрес ответчика.

В деле речь идёт о взыскании расходов на меры, «предпринятые для предотвращения или минимизации ущерба от загрязнения окружающей среды бункерным топливом судна «Berg» в размере 61 720 180,46 рубля» и процентов «в порядке статьи 395 ГК РФ на момент вынесения решения».

Напомним, в 2018 году судно с таким названием получило повреждения и запросило помощи в порту Феодосии. Для недопущения загрязнения акватории нефтепродуктами были проведены работы по сборке дизтоплива и маслосодержащих вод. На месте работали в том числе и суда филиала ФБУ «Морспасслужба Росморречфлота».