Подгорица, , 02:57 — REGNUM Необходимо ратифицировать соглашение о сотрудничестве Черногории и Северной Македонии в области европейской интеграции и динамизации сотрудничества переговорной команды, потому что, в совокупности это поможет достичь более высокого качества в применении правовых норм ЕС и общего прогресса в переговорах, заявила 19 февраля главный переговорщик с Европейским союзом, Зорка Кордич, на встрече с послом этого государства Михайлом Трпкоским. Об этом сообщает черногорское новостное агентство RCTG.

«Мы хотим, чтобы Северная Македония вскоре начала переговоры о вступлении в ЕС. В этом процессе вы можете рассчитывать на полную поддержку правительства Черногории», — отметила Кордич.

Он также ознакомила посла с обязательствами и целями, установленными правительством в этом году, которые в первую очередь связаны с улучшением ситуации во всех сегментах верховенства права.

«Правительство решило добиться заметных результатов в этом году в области правосудия, борьбы с коррупцией и организованной преступностью, а также свободы выражения мнений и средств массовой информации, поскольку именно прогресс в этих областях будет иметь решающее значение для улучшения жизни наших граждан», — подчеркнула Кордич.