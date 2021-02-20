Тяньцзинь, Китай, , 02:25 — REGNUM Северный портовый город Китая Тяньцзинь принял более 3,7 млн гостей за время празднования Китайского Нового года, сообщает 19 февраля агентство Синьхуа.

По данным муниципального бюро культуры и туризма, данный показатель достиг всего 72% от общего числа туристов, побывавших в городе на праздниках в 2019 году.

Выручка от туризма в городе достигла 1,63 млрд юаней (около $252 млн) за недельные праздники или 65,5% от показателей аналогичного периода 2019 года.

Туристические достопримечательности города приняли все необходимые меры предосторожности для профилактики эпидемии нового коронавируса, включая ограничение посещаемости до 75% от максимального.

Туристов также требуют показывать QR-коды здоровья, а также им замеряют температуру тела перед входом на объект. Тяньцзинь направил 1826 сотрудников правоохранительных органов для проверки 788 живописных мест и культурных объектов, чтобы обеспечить их безопасное и упорядоченное посещение.