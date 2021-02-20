Красноярск, , 02:57 — REGNUM В субботу, 20 февраля, в Красноярске будет облачно с прояснениями, временами небольшой снег, порывистый ветер, на дорогах гололедица, температура воздуха −16… −14 °C. Об этом сообщает Гидрометцентр РФ.

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В 06:10 на Театральной площади было — 15 °C.

Ночью с 20 на 21 февраля ожидается до −25… −18 °C, облачно, небольшой кратковременный снег.

Скорость северо-западного ветра 5−10 м/с, на порывах до 13−18 м/с. Давление — 740 мм рт. ст.

В воскресенье, 21 февраля, в Красноярске до −19… −15 °C днём и −24… −16 °C ночью, облачно с прояснением, без осадков.

В понедельник, 22 февраля, в Красноярске ожидается до −13… −11 °C. Ночью — до −22… −20 °C.

По прогнозам Среднесибирского УГМС, 20 февраля в центральных и южных районах Красноярского края ожидается порывистый ветер до 15−20 м/с, метель. Ночью в центральных и южных районах, днём в горах южных районов местами ожидается сильный снег, отложение мокрого снега на проводах и деревьях, на дорогах гололедица.