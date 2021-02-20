Вашингтон, , 02:24 — REGNUM Федеральное авиационное управление (ФАУ) США начало отслеживать со спутников полеты авиалайнеров Boeing 737 MAX, которые вернулись в эксплуатацию, сообщает агентство Bloomberg.

Сообщается, что данные в ФАУ передает частная компания Aireon. Она отслеживает движения самолетов по всему маршруту. Авиарегулятор отмечает, что наличие этих данных позволит оперативно начинать расследования, если при эксплуатации самолетов Boeing 737 MAX возникнет нештатная ситуация.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее в США, Бразилии и Великобритании разрешили вновь эксплуатировать авиалайнеры Boeing 737 MAX после долгого перерыва. Напомним, с участием этой модели самолетов произошли две авиакатастрофы, при расследовании которых выявились конструктивные недостатки воздушного судна.

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