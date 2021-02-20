Вашингтон, , 02:23 — REGNUM Поставка около шести млн доз вакцин от коронавирусной инфекции США задержалась из-за снегопадов в ряде американских регионов. Об этом сообщил советник рабочей группы Белого дома по борьбе с пандемией Энди Славитт 19 февраля в ходе пресс-конференции.

От сбоя пострадали все 50 штатов страны. По словам представителя американской администрации часть регионов смогла справиться с задержкой за счет использования резервов. Славитт отметил, что шесть млн доз покрывают трехдневные потребности всей страны в препарате.

Он также добавил, что в основном задержка вызвана сбоями в электроснабжении и заносами на дорогах.

Как сообщало ИА REGNUM, 18 февраля Центр по контролю и профилактике заболеваний США (CDC) объявил, что по стране с начала массовой вакцинации от COVID-19 было распределено около 57,7 млн доз вакцин.

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