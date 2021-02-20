Белград, , 04:08 — REGNUM Председатель правительства Сербии Анна Брнабич 19 февраля провела переговоры с послом Швейцарии Урсом Шмидтом о продолжении сотрудничества и укреплении экономических и торговых связей двух стран. Об этом сообщает сербское новостное агентство Srbija danas.

Брнабич заявила, что Сербия заинтересована в углублении разностороннего сотрудничества, назвав экономические отношения традиционно хорошими и разнообразными, что открывает возможности для активизации экономического и инвестиционного сотрудничества в предстоящий период.

Премьер-министр отметила, что цифровизация является одним из ключевых приоритетов правительства Сербии, выразив благодарность за поддержку Швейцарии в этом важном сегменте, поскольку швейцарская модель оказалась применимой в Сербии и дала отличные результаты.