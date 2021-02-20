Куньмин, Китай, 20 февраля 2021, 02:12 — REGNUM Полиция провинции Юньнань на юго-западе Китая раскрыла банду наркоторговцев, арестовав одного подозреваемого и изъяв более 21 кг запрещенных веществ, сообщает 19 февраля агентство Синьхуа.
Полиция уезда Мэнхай при городе Цзинхун немедленно после получения наводки направила специальную группу для расследования дела.
Уже 3 февраля был арестован первый подозреваемый, у которого при себе имелся 31 мешок с веществом, напоминающим таблетированный метамфетамин весом 21,6 кг. Расследование продолжается.