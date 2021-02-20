Пекин, , 02:07 — REGNUM Министерство гражданской администрации Китая опубликовала список 10 общественных организаций, подозреваемых в неправовой деятельности, сообщает агентство Синьхуа.

Организации, преданные огласке, часто использовали крупные названия, содержащие слова «Китай» или «международный», который могли вводить ничего не подозревающих граждан в заблуждение ложным масштабом самих организаций и их принадлежностью к властям страны.

Более того, некоторые организации интегрировали в свои названия слова, связанные с достойными начинаниями вроде патриотизма и добровольчества, в такие новые начинания как блокчейн-технологии, что имеет огромный потенциал к созданию обманчивых образов.

Этот список стал результатом постоянных усилий властей по борьбе с такими организациями, включая незарегистрированные группы, группы, которые были лишены своих полномочий, но продолжают действовать от имени признанных общественных организаций, а также теми, кто осуществляет несанкционированную деятельность.

Неуловимость или скрытость деятельности таких организаций часто затрудняет сбор надежных доказательств, которые бы моголи привести к их прямому запрету. По данным администрации, в Китае зарегистрировано более 800 тыс. общественных организаций.