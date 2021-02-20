Нью-Йорк, США, , 03:00 — REGNUM Стоимость криптовалюты Bitcoin во время торговой сессии 20 февраля преодолела уровень $56 тысяч, установив новый исторический максимум. Это следует из данных торгов на площадке CoinDesk.

По данным на 00:14 мск стоимость биткойна достигла значения $56 115,16. В 00:29 криптовалюта достигла пика — $56 210,97. После этого её цена откатилась вниз и в 01:14 мск, оттолкнувшись от минимума в $55 271,68, возобновила рост.

Как сообщало ИА REGNUM, курс криптовалюты биткоин впервые превысил $50 тысяч, тем самым поставив новый рекорд.

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