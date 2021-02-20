Даллас, США, , 02:00 — REGNUM Обычный режим работы восстановили электрические сети американского штата Техаса после серии сбоев на фоне обрушившихся на регион холодов и снегопадов. Об этом 19 февраля сообщается на странице в Twitter Совета по обеспечения электроснабжения Техаса ERCOT (Electric Reliability Council of Texas).

В организации уточнили, что за последние сутки в регионе не зафиксировано новых отключений электроэнергии.

Как сообщало ИА REGNUM, 14 февраля президент США Джо Байден объявил в Техасе чрезвычайное положение из-за аномальных холодов. Несколько миллионов жителей региона остались без света на несколько дней. На фоне морозов в городе Остин приостановили работу два завода по производству микросхем.

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