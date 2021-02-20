Анкара, 20 февраля 2021, 04:08 — REGNUM лава отдела связей президента Турции Фахреттин Алтун 19 февраля встретился с послом Китайской Народной Республики в Анкаре Лю Шаобином. Об этом сообщает турецкое новостное агентство Haber7.
«Мы встретились нашего с послом Китайской Народной Республики господином Лю Шаобином в здании отдела по связям управления президента Турции. Мы передали господину Шаобину послания нашего президента своему китайскому коллеге, обсудили наши двусторонние отношения, в частности сотрудничество по вопросу приобретения вакцины от коронавируса», — сообщил Алтун.
Напомним, раннее турецкие власти одобрили использование вакцины от коронавируса СoronaVac китайской компании SinoVac в чрезвычайных ситуациях.