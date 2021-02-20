Пекин, , 01:59 — REGNUM Недавние исследования показали, глубоководное содержание кислорода резко выросло 600 млн лет назад, что послужило основанием появлению многоклеточных организмов, сообщает 18 февраля агентство Синьхуа.

Палеонтологи из Нанкинского института геологии палеонтологии при Китайской академии наук в сотрудничестве с учеными из США и Франции отчитались о своей находке журнале Geology.

Кислород является ключевым элементом, необходимым для появления жизни. Кислород в достаточных количествах присутствует в современных океанах, и его хватает для нужд животных и растений, но так было не всегда, заявил исследователь Ван Вэй.

Считается, что современные океаны начали формироваться 450 млн лет назад. До того глубоководная среда переживала циклы повышения и понижения содержания кислорода, заявил Ван, который также является руководителем проекта.

Команда исследователей взяла глубоководные образцы возрастом 600 млн лет и обнаружила повышенное в них содержание кислорода в течение длительного периода в связи с огромной оксидацией, что, по их мнению, делает этот период ключевой точкой в эволюции жизни на Земле. Этот вывод был также подтвержден находкой окаменелостей, содержащих многоклеточных организмов того периода.