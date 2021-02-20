Лос-Анджелес, США, , 04:08 — REGNUM В порту Лос-Анджелеса (штат Калифорния, США) на грузовой автомобиль упал одномоторный самолёт. Об этом со ссылкой на спасательные службы сообщает телекомпания ABC.

В результате произошедшего пилот самолёта погиб. Находившийся в автомобиле человек, предположительно водитель, получил ранения и находится в медучреждении в тяжёлом состоянии.

В настоящее время устанавливаются причины происшествия. Работа порта продолжается в штатном режиме.

Как сообщало ИА REGNUM, на западе канадской столицы Оттавы 10 февраля разбился двухместный самолёт Blackshape BS100. Крушение произошло в лесополосе у аэропорта Карп.

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