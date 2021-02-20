Вашингтон, , 02:55 — REGNUM Председатель правления и генеральный директор компания Pfizer Альберт Бурла заявил, что компания рассчитывает удвоить (до 10 млн в неделю) число поставляемых в США доз вакцины от COVID-19, разработанной совместно с немецким партнёром BioNTech. Об этом он сказал 19 февраля, выступая совместно с президентом США Джо Байденом перед сотрудниками предприятия компании Pfizer в штате Мичиган.

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«За следующие несколько недель мы рассчитываем увеличить число доз, направляемых для США, с пяти млн доз в неделю, что является средним показателем до сих пор, до более чем в два раза большей цифры начиная с последующей пары недель», — подчеркнул Бурла.

По словам главы Pfizer, властям США до конца марта планируется предоставить 120 млн доз вакцины от коронавируса, а до конца мая — уже 200 млн.

Как сообщало ИА REGNUM, в 2021 году Европейский союз получит ещё 200 млн доз вакцины от COVID-19, созданной американской компанией Pfizer совместно с её немецким партнёром BioNTech.

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