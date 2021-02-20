Буэнос-Айрес, , 01:25 — REGNUM Президент Аргентины Альберто Фернандес призвал главу минздрава страны Хинеса Гонсалеса Гарсию уйти в отставку из-за скандала с вакцинацией против коронавирусной инфекции, передает телеканал Todo Noticias.

Следите за развитием событий в трансляции: «Коронавирус в мире: новые штаммы и новые угрозы — все новости»

Поводом для этого послужили заявления журналиста Орасио Вербитски. Он рассказал, что не смог привиться против COVID-19, однако обратился по знакомству к главе минздрава, что и позволило ему получить прививку. Также местные СМИ сообщали, что вне очереди и без огласки привились ряд аргентинских политиков.

Пока официальных заявлений о грядущей отставке Гарсии не поступало.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее в Аргентине ужесточили график вакцинации против коронавирусной инфекции в связи с прибытием в республику партии российского препарата «Спутник V». Получение дополнительных доз вакцины позволит привить весь медицинский персонал и начать иммунизацию лиц старше 70 лет.