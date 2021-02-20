Вашингтон, , 01:21 — REGNUM Счета на оплату электроэнергии размером в тысячи долларов получили некоторые жители американского штата Техас из-за аномальных холодов, с которыми столкнулся регион. Об этом 19 февраля передает телеканал WFAA.

Такие проблемы возникли у потребителей, пользующихся нефиксированными тарифами, которые основаны на рыночной цене на электроэнергию. Увеличение спроса на электричество из-за холодов привело к резкому скачку цен по этой статье коммунальных услуг.

Один из жителей Техаса рассказал, что получил счет на $1 тыс. долларов. При этом он отметил, что в морозы температура воздуха в его жилье площадью 65 квадратных метров не превышала 16 градусов по Цельсию. Еще одна семья сообщила о том, что ей предстоит выплатить за электроэнергию сумму в $3,8 тыс. Максимальный размер подобных счетов составил $17 тыс.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что из-за холодов в Техасе миллионы жителей штата оказались без света. При этом морозная погода и снежные бури привели к смерти не менее 27 человек в регионе.

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