Стокгольм, , 18:09 — REGNUM В январе 2021 года молодежная организация «Левой партии» под названием Ung Vängster обновила свою политическую программу, согласно которой в Швеции должно быть построено коммунистическое общество. О том, что имели в виду «молодые левые» (дословный перевод объединения — ИА REGNUM), 20 февраля в эфире SVT рассказал председатель организации Ава Рудберг.

«Члены Ung Vänster думали, что это слово наиболее четко описывает — чисто идеологически — нашу цель», — заявила Рудберг.

«Члены Ung Vänster анализируют реальность и формируют свою политику, используя марксистские и феминистские теории. Наша цель — построение бесклассового общества, свободного от угнетения, то есть коммунистического общества».