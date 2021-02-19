Варшава, 20 февраля, 2021, 00:53 — ИА Регнум. Главой Вроцлавского отделения государственного Польского Института национальной памяти (IPN), который официально руководит государственной «исторической политикой», избран Томаш Гренюх, который еще несколько лет назад был одним из лидеров «Национально-радикального лагеря» (Oboz Narodowo-Radykalny — ONR).

Bartosz Siedlik / Forum Томаш Гренюх (в центре). Новый глава IPN во Вроцлаве, Польша

В связи с назначением его на должность главы отделения Института во Вроцлаве высказалось посольство Израиля в Польше, которое удивлено тем, что «новый директор не видит ничего плохого в поднятии руки в нацистском приветствии». Новый глава IPN подчеркивает, что в 2013 году выбрал путь историка, исследователя, искателя правды, который и привел его в Институт национальной памяти. Об этом сообщает ИА REX.

Однако, как пишет Gazeta Wyborcza, именно в 2013 году в преамбуле книги «Путь националиста» он прославлял Леона Дегреля. Он хвастал в соцсетях своим псевдонимом — «100%Aryan» и объяснял смысл нацистской символики и жестов. Книгу тогда изъяли как пропаганду нацизма, но Гренюх выразил надежду, что это вскоре изменится.

Три года назад в СМИ он заявил, что является историком и не стесняется вспоминать свою нацистскую молодость, которая его «сформировала как человека».