Стокгольм, , 20:42 — REGNUM Лидер «Шведских демократов» Джимми Окессон требует полностью прекратить предоставление политического убежища и принимать лиц, прибывающих в Швецию в рамках воссоединения семей. Об этом политик заявил у себя в Twitter.

«Наша страна нуждается в полном прекращении предоставления политического убежища и приема лиц по линии воссоединения семей, включая беженцев, принимаемых по квоте. Швеции необходима полная остановка приема мигрантов, которые представляют собой социальное, культурное или экономическое бремя. Нам необходим мораторий на прием беженцев по квоте», — заявил Окессон.

«Это недостойно лидера политической партии в парламенте», — отреагировала лидер «Либералов» Нямко Сабуни.

«Как мы смогли позволить публичному дискурсу формироваться таким образом?» — задалась вопросом представитель «Социал-демократов» Анника Страндхелл.

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