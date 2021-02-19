Москва, , 23:58 — REGNUM Госпиталь для больных с COVID-19 в московском посёлке Коммунарка принимает участие в исследовании, имеющем целью определить возможность выявления коронавируса у пациентов по кашлю. Об этом рассказал 19 февраля главный врач учреждения Денис Проценко.

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«Когда в апреле я общался с кем-то из журналистов и мне был задан вопрос, заболевают ли ваши коллеги, я сказал да, причём то, что они заболевают, я слышу по телефонному разговору, потому что кашель имеет такой характерный оттенок», — рассказал он в эфире телеканала «Россия 1».

По словам Проценко, в последствии его «троллили», предлагая ставить диагнозы по телефону, однако «дальше пошла мысль исследователей».

«Есть несколько стартапов. В одном из таких проектов участвует и наша больница, потому что, как вы понимаете, у нас достаточно большая база данных кашля наших пациентов, которых мы записываем. Но мы немножко пошли дальше, и мы собираем базу данных, которую можем проанализировать не только по кашлю на определённые сутки заболевания, но и сопоставить характер кашля с лабораторными исследованиями, изменениями на КТ и поискать корреляцию. Вот то, чем мы сейчас занимаемся», — сказал он.

Напомним, ранее Денис Проценко уже заявлял журналистам, что за время работы в госпитале в Коммунарке научился точно определять заражение коронавирусом по характеру кашля у человека. По его словам, для заболевания характерно лёгкое и поверхностное покашливание, сопровождающееся постоянным першением в горле.