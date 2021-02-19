Флоренция, Италия, , 23:56 — REGNUM Спортивный директор «Фиорентины» Даниэле Праде рассказал о текущей ситуации в клубе с российским форвардом Александром Кокориным.

Отметим, что Кокорин остался в запасе в двух последних матчах после своего дебюта в составе итальянской команды.

«Кокорин после приезда слишком сильно рвался вернуться к лучшей форме, из-за чего у него возникли проблемы со старыми повреждениями.

Мы подписали его не только для настоящего, но и на будущее. Он все еще не в лучшей форме», — приводит слова специалист портал Fiorentina News.