Лондон, , 07:38 — REGNUM Кокаин весом на 2,300 кг и на общую сумму в £184 млн был найден внутри контейнеров с бананами, прибывшими из Колумбии в Великобританию, пишет 19 февраля BBC.

Транспортировка кокаина была перехвачена британскими пограничниками и все наркотики были изъяты, сообщает национальное криминальное агентство Великобритании.

Во время операции были арестованы 10 человек. Данный инцидент стал одним из крупнейших случаев конфискации наркотиков в Великобритании.

В криминальном агенстве сообщили, что осудили уже трех человек.

Другие детали операции не сообщаются. Более конкретной информации о задержанных контрабандистах пока нет.

Напомним, что 22 января еще одну партию наркотиков весом 946 кг нашли британские пограничники на борту судна, которое пришвартовалось в порту Саутгемптона. Груз из Колумбии следовал в бельгийский город-порт Антверпен.