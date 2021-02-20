Лондон, 20 февраля 2021, 07:38 — REGNUM Кокаин весом на 2,300 кг и на общую сумму в £184 млн был найден внутри контейнеров с бананами, прибывшими из Колумбии в Великобританию, пишет 19 февраля BBC.
Транспортировка кокаина была перехвачена британскими пограничниками и все наркотики были изъяты, сообщает национальное криминальное агентство Великобритании.
Во время операции были арестованы 10 человек. Данный инцидент стал одним из крупнейших случаев конфискации наркотиков в Великобритании.
В криминальном агенстве сообщили, что осудили уже трех человек.
Другие детали операции не сообщаются. Более конкретной информации о задержанных контрабандистах пока нет.
Напомним, что 22 января еще одну партию наркотиков весом 946 кг нашли британские пограничники на борту судна, которое пришвартовалось в порту Саутгемптона. Груз из Колумбии следовал в бельгийский город-порт Антверпен.