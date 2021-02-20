Рим, 20 февраля, 2021, 09:51 — ИА Регнум. Итальянский порт Чивитавеккья претендует на то, чтобы стать первой «водородной долиной» в рамках проекта Евросоюза по развитию общественного водородного транспорта Life3H. «Водородными долинами» называются площадки для производства, хранения и использования интегрированного водорода. Об этом сообщило итальянское информационное агентству IlMessaggero 19 февраля 2021 года.

Итальянский круизный порт Чивитавеккья на Тирренском море, первая водородная долина Италии

Управление портовой системы Центральной части Северного Тирренского моря (Чивитавеккья — Фьюмичино — Гаэта) является одним из партнеров европейского проекта Life3H, а координатором проекта — регион Абруццо. Проект общей стоимостью €6,5 млн декларируется как стратегический и инновационный. Чивитавеккья выбрана для реализации первого проекта водородной мобильности в центральной Италии.

Всего проект Life3H предполагает создание в Италии трех «водородных долин», которые необходимы для реализации другого проекта — проекта развития общественного водородного транспорта.

В проекте Life3H принимают участие сталелитейный завод, завод по производству хлористой соды в Абруццо и водородные заправочные станции в трех областях с разными ландшафтными характеристиками: в горном районе на плато Рокко в Абруццо, в городе Терни, металлургическом центре с хронической проблемой загрязнения воздуха, и в морском, портовом районе, такой как Чивитавеккья.

«Управление портовой системы реализует скоординированные действия, участвуя в этом и других проектах по использованию водорода, чтобы спланировать устойчивое развитие в ближайшем будущем, — комментирует новость президент управления Пино Музолино. — Зеленая сделка — это новая стратегия роста, которая должна привести к сокращению выбросов за счет создания новых рабочих мест. Водород, несомненно, представляет собой основу этой стратегии, и задача состоит в том, чтобы минимизировать время перехода к новой модели производства энергии, основанной, главным образом, на сочетании возобновляемых источников энергии и водорода. Это важная инвестиция в будущее порта и территории».