Итальянский порт Чивитавеккья станет первой «водородной долиной» ЕС
Рим, 20 февраля, 2021, 09:51 — ИА Регнум. Итальянский порт Чивитавеккья претендует на то, чтобы стать первой «водородной долиной» в рамках проекта Евросоюза по развитию общественного водородного транспорта Life3H. «Водородными долинами» называются площадки для производства, хранения и использования интегрированного водорода. Об этом сообщило итальянское информационное агентству IlMessaggero 19 февраля 2021 года.
Управление портовой системы Центральной части Северного Тирренского моря (Чивитавеккья — Фьюмичино — Гаэта) является одним из партнеров европейского проекта Life3H, а координатором проекта — регион Абруццо. Проект общей стоимостью €6,5 млн декларируется как стратегический и инновационный. Чивитавеккья выбрана для реализации первого проекта водородной мобильности в центральной Италии.
Всего проект Life3H предполагает создание в Италии трех «водородных долин», которые необходимы для реализации другого проекта — проекта развития общественного водородного транспорта.
В проекте Life3H принимают участие сталелитейный завод, завод по производству хлористой соды в Абруццо и водородные заправочные станции в трех областях с разными ландшафтными характеристиками: в горном районе на плато Рокко в Абруццо, в городе Терни, металлургическом центре с хронической проблемой загрязнения воздуха, и в морском, портовом районе, такой как Чивитавеккья.
«Управление портовой системы реализует скоординированные действия, участвуя в этом и других проектах по использованию водорода, чтобы спланировать устойчивое развитие в ближайшем будущем, — комментирует новость президент управления Пино Музолино. — Зеленая сделка — это новая стратегия роста, которая должна привести к сокращению выбросов за счет создания новых рабочих мест. Водород, несомненно, представляет собой основу этой стратегии, и задача состоит в том, чтобы минимизировать время перехода к новой модели производства энергии, основанной, главным образом, на сочетании возобновляемых источников энергии и водорода. Это важная инвестиция в будущее порта и территории».