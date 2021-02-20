Тегеран, , 07:45 — REGNUM Утверждая, что Иран является стороной, нарушающей условия СВПД, министерство иностранных дел Великобритании призвало Исламскую Республику в кратчайшие сроки вернуться к полному соблюдению своих обязательств. Об этом сообщило иранское агентство Mehr News 19 февраля.

Выразив готовность США участвовать в переговорах с Ираном и европейскими странами о возвращении к ядерной сделке, Лондон неожиданно обвинил Иран в нарушении своих обязательств по СВПД и призвал Тегеран вернуться к соблюдению данного соглашения.

Британия заявила, что Иран должен вернуться к соблюдению ядерной сделки, при этом Запад не должен посылать сигналы о том, что он готов игнорировать нарушения Тегераном соглашения.

«Я не думаю, что мы должны посылать сигнал о том, что мы собираемся игнорировать это несоблюдение или просто смахнуть его под ковер», — заявил Джеймс Клеверли, младший министр иностранных дел Великобритании, который осветил ситуацию на Ближнем Востоке в интервью BBC.

«Все карты находятся в руках Ирана, это они нарушают условия СВПД, это они могут что-то сделать в нынешних условиях, и они должны вернуться к соблюдению», — вновь отметил он.