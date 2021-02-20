Тегеран, , 07:55 — REGNUM 19 февраля глава комиссии по ненефтяной торговле и развитию экспорта иранской торговой палаты заявил об установлении прямой судоходной линии между Ираном, ЮАР и странами Латинской Америки. Об этом сообщило иранское агентство Mehr News.

Бабак Афгахи рассказал журналистам агентства Mehr, что благодаря консультациям, проведенным с соответствующими должностными лицами, стороны договорились о создании прямой судоходной линии между Исламской Республикой Иран (ИРИ), ЮАР, а затем и Латинской Америкой с целью развития и дальнейшего расширения торговых обменов между этими странами.

По его словам, упомянутая судоходная линия соединит южные порты Ирана с портами Южно-Африканской Республики (ЮАР), а затем с латиноамериканскими странами, в частности с Бразилией. Афгахи выразил надежду, что государствам удастся значительно расширить взаимную торговлю благодаря предпринятым шагам.

«Проект будет реализован при поддержке IRISL Group», — заключил он.