Париж, , 23:41 — REGNUM Президент Франции Эммануэль Макрон в ходе своего выступления на саммите «Большой семерки» (G7) предложил другим лидерам форума помощь государствам Африки вакцинировать медицинских работников от COVID-19.

Эммануэль Макрон

«Я защищаю одну очень простую идею после того, как провел переговоры с нашими африканскими коллегами. На африканском континенте работают 6,5 миллионов медицинских работников. Чтобы защитить их и помочь систем здравоохранения выстоять, нужно 13 миллионов доз вакцины. Если мы, европейцы и американцы, сможем как можно скорее доставить эти 13 миллионов доз… это будет залог нашего авторитета. Это всего 0,43% доз, которые мы заказали. Если мы сделаем это, Запад будет иметь влияние и будет уважаем в Африке».