Париж, 19 февраля 2021, 23:41 — REGNUM Президент Франции Эммануэль Макрон в ходе своего выступления на саммите «Большой семерки» (G7) предложил другим лидерам форума помощь государствам Африки вакцинировать медицинских работников от COVID-19.
Как сообщало ИА REGNUM, ранее 19 февраля лидер Франции в интервью Financial Times предложил лидерам других развитых стран направить«3−5% вакцин» от COVID-19 в государства Африки, где наблюдается дефицит средств борьбы с коронавирусом.
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