Тегеран, , 07:59 — REGNUM 18 февраля власти США заявили об ослаблении ограничений на передвижение иранских дипломатов, аккредитованных в ООН, введённых администрацией Дональда Трампа. Об этом сообщило иранское агентство Mehr News 19 февраля.

Вашингтон заявил об ослаблении ограничений, введённых бывшей администрацией США, в рамках стремления снизить напряженность.

«Идея здесь заключается в том, чтобы предпринять шаги по устранению препятствий на пути многосторонней дипломатии путем внесения поправок в ограничения на внутренние поездки», — заявил журналистам представитель Госдепартамента.

В рамках своей кампании максимального давления на Иран бывший президент США Дональд Трамп в 2019 году запретил иранским дипломатам осуществлять передвижение по стране за исключением нескольких кварталов вокруг штаба Организации Объединенных Наций.

В конце декабря 2019 года иранская делегация во главе с президентом Рухани и министром иностранных дел Джавадом Зарифом столкнулась с незаконными ограничениями со стороны администрации США, находясь в Нью-Йорке для участия в 74-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН.