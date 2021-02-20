Тегеран, , 07:44 — REGNUM Представляя различные работы в области иранистики, исламологии, а также традиционной поэзии страны, иранский павильон на международной книжной выставке в Минске привлек внимание общественности. Об этом сообщило иранское агентство Mehr News 19 февраля.

По словам официальных лиц и посетителей, иранский павильон оказался «одним из самых богатых и красивых павильонов этой выставки».

В иранском павильоне присутствовали премьер-министр Белоруссии Роман Галученко, первый вице-президент Национального олимпийского комитета Белоруссии Максим Риженков, министр информации Игорь Луцкий, министр образования Игорь Карпенко, послы различных стран, в том числе Пакистана, Таджикистана, Сирии, Палестины и Венесуэлы.

Посол Ирана в эксклюзивном интервью белорусскому национальному телевидению и радио назвал богатую иранскую культуру основной причиной такого внимания иностранцев к павильону. Говоря о роли книжных выставок в укреплении отношений между народами мира, посол Саид Яри подчеркнул важность развития культурного сотрудничества между Исламской Республикой Иран и Белоруссией.

18 февраля в выставочном центре стартовала 28-я Минская международная книжная выставка. В выставке принимают участие 281 экспонент из 20 стран, включая Австрию, Азербайджан, Армению, Белоруссию, Иран, Казахстан, Китай, Молдову, Пакистан, Палестину, Россию и т.д.