Тегеран, , 08:05 — REGNUM 19 февраля пресс-секретарь министерства здравоохранения Ирана Сима Садат Лари заявила, что 77 иранцев скончались от коронавирусной инфекции (COVID-19) за последние 24 часа, в результате чего общее число погибших достигло 59 341. Об этом сообщило иранское агентство IRNA.

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«За последние 24 часа было обнаружено 8017 новых случаев заражения COVID-19, при этом 678 человек госпитализированы», — отметила Лари. Она подчеркнула, что с учетом 77 новых жертв их общее число по стране возросло до 59 341.

Лари также заявила, что 1 331 162 человека из общего числа 1 558 159 инфицированных выздоровели или были выписаны из больниц. По словам пресс-секретаря, еще 3669 пациентов с COVID-19 находятся в критическом состоянии и проходят лечение в отделениях интенсивной терапии.

С момента вспышки пандемия COVID-19 заразила около 109 миллионов человек по всему миру, из них погибло свыше 2 400 000 человек.