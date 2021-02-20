Тегеран, , 08:03 — REGNUM 19 февраля директор Дома культуры Исламской Республики Иран в пакистанском Лахоре и заведующий персидским отделением пакистанского университета подчеркнули необходимость определения путей расширения научного, культурного и образовательного сотрудничества между двумя странами. Об этом сообщило иранское агентство IRNA.

Новый директор Дома культуры (Ханэ-и фарханг) Джафар Ронас и профессор пакистанского университета Мухаммад Икбал Шахид в ходе встречи обменялись мнениями по общим вопросам.

Приветствуя расширение сотрудничества с культурным представителем Ирана, Мухаммад Икбал Шахид рассказал ему об университете GC, одном из старейших и самых престижных университетов Лахора.

Ронас, в свою очередь, подчеркнул необходимость дальнейшего развития научного и культурного сотрудничества между двумя дружественными и братскими странами, особенно между институтами провинции Пенджаб и Ираном. Он также отметил, что онлайн-занятия персидского языка от начального до продвинутого уровня регулярно проводятся иранским Домом культуры в Лахоре при поддержке Фонда Саади.