Тегеран, , 08:02 — REGNUM Благодаря своему стратегическому положению и реализуемым в настоящее время проектам иранский порт Чабахар станет центром сталелитейной и нефтехимической промышленности Ирана, заявил официальный представитель зоны свободной торговли Чабахар. Об этом сообщило иранское агентство IRNA 19 февраля.

Генеральный директор зоны свободной торговли Чабахар (ЗСТ) Абдул Рахим Корди заявил, что крайне важно уделить должное внимание ускорению строительства автомобильных и железных дорог, развитию портов и строительству аэропортов в этом районе. «Чабахар будет играть эффективную роль в развитии сталелитейной промышленности, нефтехимии и транспорта», — отметил он далее.

Свободная зона Чабахар расположена к востоку от одноименного порта на берегу Оманского залива, в 70 км от пакистанской границы. Некоторая часть его территории была преобразована в промышленный городок, а остальная часть была выделена для торговли, коммерческих услуг, жилой застройки, туризма и деятельности в зеленых зонах.