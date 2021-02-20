Тегеран, , 07:41 — REGNUM США послали Ирану первый дружественный сигнал, отвергнув прежние заявления Дональда Трампа о введении санкций против Ирана и объявив, что страна готова принять участие во встрече P5+1. Об этом сообщило иранское агентство IRNA 19 февраля.

«СВПД переживает критический момент», — написал в своем твиттере заместитель Генерального секретаря по политическим вопросам Европейской службы внешних действий Энрике Мора.

«В настоящий момент проходят интенсивные переговоры со всеми участниками и США. Я готов пригласить их на неформальную встречу, чтобы обсудить дальнейшие действия», — отметил он.

Между тем Россия и Китай как неевропейские участницы СВПД подчеркнули необходимость ускорения возвращения США к ядерной сделке и снятия антииранских санкций. Посол и постоянный представитель Ирана при международных организациях в Вене Михаил Ульянов также в своем послании раскритиковал позицию Франции, Великобритании и Германии в отношении возобновления иранской ядерной сделки.

«Позиция новой администрации США в этом отношении, как ее формулируют высокопоставленные чиновники, представляется более реалистичной: сначала восстановить полную реализацию ядерной сделки с Ираном, а затем заняться другими вопросами», — подчеркнул он.