Москва, , 09:33 — REGNUM Настоящей причиной исключения депутата Московской городской думы Дмитрия Локтева из КПРФ мог стать его конфликт с руководством райкома партии. Об этом корреспонденту ИА REGNUM рассказал информированный источник.

Как отметил собеседник ИА REGNUM, ключевых причин, из-за которых Локтева попросили сдать партбилет было две. Первая заключалась в том, что ещё в начале своего депутатства он якобы отказался брать себе в помощники двух граждан, которых ему предложил горком КПРФ.

Второй причиной стали даже не столько конфликты с руководством районного комитета КПРФ, в котором состоял Локтев (включает в себя часть территорий Северо-Западного административного округа Москвы — прим. ИА REGNUM), сколько тот факт, что парламентарий выносил их в публичную плоскость, что по негласным правилам считается недопустимым.