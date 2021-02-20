Тегеран, , 07:39 — REGNUM 19 февраля иракский исследователь Хашем Аль-Кинди заявил, что введенные санкции против Ирана должны быть сняты на практике. Об этом сообщило иранское агентство IRNA.

В интервью журналистам IRNA Аль-Кинди отметил, что американцам нельзя доверять.

«Они должны фактически отменить свои незаконные санкции», — подчеркнул он, при этом заявив, что только тогда можно ожидать, что Иран возобновит выполнение своих обязательств по СВПД.

«То, что произошло с Совместным всеобъемлющим планом действий (СВПД), является следствием безответственного поведения США во время президентства Трампа», — подчеркнул он. По словам иракского эксперта, такая безответственность нанесла ущерб международному праву и самому соглашению.

Эксперт назвал неприемлемой позицию ЕС по выходу США из СВПД.

«Они знают, что США не будут выполнять свои обязательства, но не реагируют на это», — отметил далее Аль-Кинди.