Тегеран, , 07:36 — REGNUM 19 февраля в своем твиттере глава МИД Ирана Джавад Зариф заявил: «Вместо того, чтобы возлагать бремя ответственности на Иран, E3/ЕС должна соблюдать собственные обязательства и требовать ликвидации наследия Трампа в форме #EconomicTerrorism против Ирана». Об этом сообщило иранское агентство IRNA.

Далее он отметил: «Наши меры по исправлению положения являются ответом на нарушения США/Евротройки. Устраните причину, если вы боитесь последствий».

Соединенные Штаты и Европейская тройка ускорили свои попытки проложить путь к возвращению к иранской ядерной сделке на фоне выдвинутого ультиматума об отмене санкций против Исламской Республики.

Основываясь на Законе о стратегических действиях по отмене санкций и защите интересов иранской нации, западные страны, как ожидается, должны вернуться к должному соблюдению Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД) и выполнят свои обязательства по иранской ядерной сделке.

После двух лет неспособности выполнить свои обязательства Европейский Союз рассматривает победу Джо Байдена на президентских выборах в США в 2020 году как возможность возродить СВПД.