Тегеран, , 07:32 — REGNUM 18 февраля президент Ирана Хасан Рухани, сославшись на важную роль Совета Европы в определении общей политики и приоритетов Европейского Союза (ЕС), заявил, что ЕС как ключевой игрок на мировой арене должен действовать должным образом в противостоянии односторонности США. Об этом сообщило иранское агентство IRNA 19 февраля.

Он сделал это замечание в телефонном разговоре с президентом Совета Европы Шарлем Мишелем вечером 18 февраля. В ходе беседы он назвал Совместный всеобъемлющий план действий (СВПД) важным достижением многосторонней дипломатии и отметил ключевую роль главы внешнеполитического ведомства Европейского Союза в координации усилий по планированию дальнейших шагов.

Подчеркнув необходимость борьбы с терроризмом и экстремизмом как двумя важными проблемами в регионе и мире, Рухани заявил о готовности Ирана работать с Европейским Союзом в этих двух областях на основе межрегионального взаимодействия и сотрудничества.

Выразив озабоченность по поводу возрождения ИГИЛ (организация, деятельность которой запрещена в РФ) в регионе после мученической смерти старшего иранского командующего Касема Сулеймани, президент заявил, что присутствие иностранных сил в регионе усилило напряженность.

Далее Рухани подчеркнул необходимость развития отношений с Евросоюзом, особенно в торгово-экономической сфере: «Учитывая последние события на международной арене и создание новых условий для развития сотрудничества между странами, мы должны попытаться выровнять отношения между Ираном и ЕС».