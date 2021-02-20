Вашингтон, , 07:58 — REGNUM Национальная анти-трамповская группа запускает рекламную кампанию на сумму $1 млн в поддержку проголосовавших за импичмент Трампа республикнцев, пишет 19 февраял Politico.

Рекламную компанию под названием The Republican Accountability Project, создатели которой ранее обещали потратить $50 млн на поддержку проголосовавших за импичмент Трампа, а также сломить верных сторонников экс-президента, будут показывать на канале Fox News.

Организаторы также планируют спонсировать билборды в поддержку законодателей, объявивших Трампа виновным в беспорядках в Капитолии 6 января.

Напомним, что 13 февраля экс-президент США Дональд Трамп был оправдан в рамках процесса по импичменту Сенатом Конгресса Соединённых Штатов.

Как ранее писало ИА REGNUM, палата представителей вынесла импичмент Трампу из-за высказываний 6 января, которые были определены как подстрекательство к мятежу. После обращения американского лидера к сторонникам начались беспорядки, а часть граждан ворвалась в здание Конгресса, где в это время шло заседание, посвящённое утверждению итогов голосования на президентских выборах.