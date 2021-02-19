Москва, 19 февраля, 2021, 23:10 — ИА Регнум. В Госдуме назвали политическими репрессиями ограничительные меры в отношении депутата Верховной рады, главы политсовета партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Виктора Медведчука.

Duma.gov.ru Леонид Слуцкий

«Конечно, последние шаги украинских властей иначе как вопиющим подавлением свободы слова и репрессиями против политических оппонентов назвать нельзя. И ПА ОБСЕ, и ПАСЕ, которые так пекутся о свободе и демократии в России, просто обязаны дать им должную оценку. Если, конечно, взглянуть на проблему без двойных стандартов», — отметил глава комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий (ЛДПР) в Facebook.

Все активы Медведчука, равно как и активы и имущество его супруги на Украине, будут заблокированы на три года. Основанием стало следствие СБУ по статье «Финансирование терроризма», в котором депутат и жена даже не являются подозреваемыми. Никаких доказательств того, что они финансируют терроризм, СНБО не приводит, отметил парламентарий.

Как сообщало ранее ИА REGNUM, секретарь СНБО Украины Алексей Данилов сообщил, что в отношении Виктора Медведчука, его жены Оксаны Марченко, а также еще шести физических лиц и 19 юридических лиц ведены санкции.