Киев, , 23:09 — REGNUM Решение о введении санкций в отношении «отдельных лиц» основывается, в частности, на материалах расследования дела о незаконных поставках угля, заявил вечером 19 февраля глава Службы безопасности Украины Иван Баканов.

«Служба безопасности проводит следственные действия, чтобы задокументировать весь противоправный механизм поставки угля с временно оккупированной территории в Россию и Украину. Таким образом, мы получим подтверждение финансирования террористической деятельности… и как результат — основа для сообщения подозрения представителям компании», — отметил Баканов.

Глава спецслужбы при этом не пояснил, какое отношение имеют поставки угля к деятельности Медведчука.

ИА REGNUM напоминает, что власти Украины ввели санкции против народного депутата Верховной рады, лидера партии «Оппозиционная платформа — За жизнь»Виктора Медведчука, его жены Оксаны Марченко и еще нескольких лиц, граждан Украины и России, а также целого ряда юридических лиц, якобы связанных с депутатом.

Секретарь СНБО Алексей Данилов еще тогда заявил, что санкции введены из-за финансирования терроризма.

«Служба безопасности Украины ведет уголовное производство по статье о финансировании терроризма. Соответственно, по этой статье к госпоже Марченко, ко всем заинтересованным лицам и господину Медведчуку применены санкции», — сказал Данилов, добавив, что украинская власть будет продолжать действовать в этом направлении.