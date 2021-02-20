Вашингтон, , 07:49 — REGNUM Американское аэрокосмическое агентство NASA ожидает, что администрация президента США Джо Байдена посодействует развитию климатический исследований, пишет 19 февраля Politico.

Ученые из NASA сообщили, что к концу месяца у них будет более ясная картина того, какие у администрации Байдена приоритеты касательно освоения космоса — они получат комментарии касательно их бюджетного плана на 2020 год, который был подготовлен еще при экс-президенте Дональде Трампе.

Однако основываясь на ранее состоявшихся переговорах с Белым домом, в NASA подняли прошлые климатические исследования, чтобы «войти в форму».

«Мы просматриваем отчеты касающиеся исследований Земли… и те данные, которые будут полезны для изучения климата. Также мы выясняем, как все это поможет нам ускорить работу, — сообщил администратор NASA Стив Юрчик. — Мы проделываем эту подготовку ожидая, что поступит запрос именно на исследования климата».

Напомним, что США вернулись в Парижское соглашение по климату при президенте Байдене.

Как ранее писало ИА REGNUM, американский госсекретарь Энтони Блинкен сообщил, что отныне одним из приоритетов внутренней и внешней политики США станут вопросы изменения климата, поскольку они важны с точки зрения национальной безопасности, миграции, здравоохранения, дипломатии и торговли.